Ostsee-Sturmflut im Liveticker: Schaden in Millionenhöhe und "viele einzelne Schicksale"

Norddeutschland wurde am Freitag von Tief Viktor heimgesucht. Vor allem die Ostsee trat immer wieder über das Ufer. Auf Fehmarn gab es ein Todesopfer.

Von Robert Stoll, Madita Eggers, Alice Nägle

Schleswig-Holstein - Norddeutschland ist am Freitag von Tief Viktor heimgesucht worden. Auch in der Nacht auf Samstag kämpfte die Feuerwehr in mehr als 1500 Einsätzen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern noch gegen die Fluten, erst in den frühen Morgenstunden sanken die Wasserstände wieder. Der Katastrophenschutz erwartet Schäden in dreistelliger Millionenhöhe.

Die Straße vor den Cafés und Geschäften am Tiessenkai im Kieler Stadteil Holtenau ist vollständig von der Flut überrollt worden. © Axel Heimken/dpa Seit Donnerstagnachmittag werden Bewohner und Urlauber der Ostseeküste vor "historischen Sturmfluten", orkanartigen Windböen bis zu 110 Kilometer pro Stunde und Dauerregen gewarnt. Am Freitag erreichte das Unwetter seinen Höhepunkt. Zahlreiche Ortschaften an der Küste wurden überflutet, über 2000 Menschen musste in der Nacht auf Samstag evakuiert werden. Zudem wurde in mehreren Ortschaften aus Sicherheitsgründen der Strom abgeschaltet, wie eine Sprecherin des Kieler Innenministeriums am Samstagmorgen mitteilte.

21. Oktober, 12.26 Uhr: Drei Deichbrüche in der Nacht zu Samstag

Laut dem Kreis Schleswig-Flensburg sind in der Nacht zu Samstag an mindestens drei Stellen die Deiche gebrochen. In Arnis an der Schlei entstanden dabei wesentliche Schäden an Infrastruktureinrichtungen. Die rund 300 Anwohner seien zuvor in Sicherheit gebracht worden. Das Hochwasser hatte dort auch zu Problemen bei der Versorgung mit Strom, Wasser und Abwasser gesorgt. Bei Maasholm brach auf Höhe Gut Oehe ein Deich. Auch hier mussten die Anwohner evakuiert werden. Am Morgen wurden die Schäden sichtbar. Im Hafen waren mehrere Segelboote untergegangen. Nach Angaben des Kreises war auch ein Deich in Weidefeld südlich des Olpenitzer Hafens gebrochen.

21. Oktober, 12.22 Uhr: SH-Ministerpräsident Günther schaut sich Sturm-Schäden vor Ort an

SH-Ministerpräsident Daniel Günther hat den weit über 2000 Einsatzkräften, die seit Freitag gegen die Sturmflut angekämpft haben, gedankt. "Wir sind wirklich allen extrem dankbar, die in diesen Stunden geholfen haben", sagte der CDU-Politiker am Samstag. "Schleswig-Holstein hat zusammengestanden angesichts dieser schrecklichen Flutkatastrophe."

Derzeit könne noch nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Schäden seien. "Klar ist aber, dass wir natürlich helfen werden", sagte Günther weiter. Der Politiker selbst habe am Freitagabend in Eckernförde miterlebt, wie groß die Hilfsbereitschaft gewesen und wie schnell und wie umsichtig gehandelt worden sei. "Deswegen ist es mir ein besonderes Bedürfnis, als ersten Punkt heute in unserer Bereisung genau dort vor Ort zu sein und mit denjenigen zu sprechen, die dort geholfen haben."

21. Oktober, 12 Uhr: Schaden in Millionenhöhe, Landespräsidentin lobt "Tatkraft"

Auf eine Pressekonferenz in Kiel am Samstagvormittag sprach die Landtagspräsidentin Kristina Herbst (46, CDU) davon, dass die "Tatkraft" der Tatkraft der Menschen in Schleswig-Holstein Mut mache: "Vor und während der Sturmflut haben unzählige Einsatzkräfte, Helferinnen und Helfer durch ihren unermüdlichen Einsatz Schlimmeres verhindert." Der Katastrophenschutz geht von einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. "Hinter diesen Zahlen stehen viele einzelne Schicksale", so Herbst am Samstag. "Die Betroffenen selbst, die Menschen an der Ostsee, die Kommunen, Land und Bund – alle sind jetzt gleichermaßen gefordert, die dramatischen Schäden dieser Sturmflut schnellstmöglich zu beheben."

21. Oktober, 11.57 Uhr: Katastrophenalarm aufgehoben

Wie der Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde mitteilte, wird der ausgelöste Katastrophenalarm im Kreis Rendsburg-Eckernförde für die Bereiche Stadt Eckernförde und Amt Schlei-Ostsee um 12 Uhr aufgehoben. Es sind aber aufgrund der "Schadenlage" immer noch zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz.

21. Oktober, 11.27 Uhr: Seebrücke in Sassnitz stark beschädigt

Die Seebrücke in Sassnitz auf Rügen wurde stark beschädigt und musste gesperrt werden. © Georg Moritz/dpa Der Sturm und das Hochwasser gingen nicht ganz spurlos an Sassnitz auf Rügen vorbei. Nach Angaben der Polizei wurden durch das Hochwasser zahlreiche Bodenplatten der Strandpromenade beschädigt. Sie wurden angehoben und teilweise einfach weggeschwemmt. Zudem würde viel Treibgut herumliegen. Getroffen hat es auch die Seebrücke, die durch den Wellengang stark beschädigt worden ist.

21. Oktober, 10.19 Uhr: Fährverkehr zwischen Deutschland und Dänemark wieder angelaufen

Wie die Unternehmen "Scandlines" am Samstag auf ihrer Website mitteilte, ist der Fährverkehr auf den Strecke Puttgarden-Rødby seit den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen. Den regulären Fahrplan auf der Strecke Rostock-Gedser soll ab 11.15 Uhr wieder aufgenommen werden.

21. Oktober, 09.35 Uhr: Bahnverkehr zu großen Teilen wieder aufgenommen

Wie die "Deutsche Bahn Regio Schleswig-Holstein" am Samstagmorgen mitteilte, ist der aufgrund des Unwetters zu großen Teil eingestellte Zugverkehr langsam wieder aufgenommen worden. Mit Verspätungen und Teilausfällen sowie mit einer Reiseverlängerung von mindestens 30 Minuten sei weiterhin zu rechnen. Betroffen sind/waren unter anderem die Regionalbahn-Linien RE 7 von Flensburg nach Hamburg, RE 70 von Kiel nach Hamburg und RE 72/RB73 von Eckernförde nach Kiel. Der Zugverkehr zwischen Lübeck und Lübeck-Travemünde Strand (RE 86) bleibt bis voraussichtlich 10.30 Uhr noch gesperrt. Fahrgäste werden gebeten, sich weiterhin über ihre Reisen im Vorfeld zu informieren.

21. Oktober, 8.46 Uhr: Fährverkehr noch beeinträchtigt

Aufgrund des Niedrigwasserstandes im Wattenmeer kommt es noch zu Ausfällen und Änderungen in den Fährfahrplänen. Wie die "Neue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH" auf ihrer Website mitteilte, fallen die Verbindungen ab Pellworm um 9.45 und um 11.45 Uhr sowie die Abfahrten um 10.40 und 12.40 Uhr von Nordstrand aus. Geplant ist eine Extra-Fähre von Pellworm um 15.45 Uhr und von Nordstrand um 16.40 Uhr. Alle anderen Verbindungen sollen nach Fahrplan fahren. Und auch die "Wyker Dampfschiffs-Reederei" kündigte auf ihrer Website an, dass es auf der Föhr-Amrum-Linie und auf der Hallig-Linie zu Änderungen des Fahrplans kommen kann.

Die Fähre "Norderaue" der Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum liegt im fast leeren Hafenbecken am Anleger. © Bodo Marks/dpa

21. Oktober, 08.26 Uhr: Flensburger Polizei aufgrund von Hochwasser nicht erreichbar

Wie die Regionalleitstelle Nord gegen 08.30 Uhr mitteilte, kommt es im Bereich der Stadt Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg zurzeit durch das Hochwasser zu Störungen in der telefonischen Erreichbarkeit einzelner Polizeidienststellen. Sollte dieser Fall auftreten, wird darum gebeten, die örtlichen Dienststellen über die 110 zu kontaktieren.

21. Oktober, 08.06 Uhr: Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen

Wie der Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde am frühen Samstagmorgen mitteilte, waren die Evakuierungsmaßnahmen im Bereich der Altstadt in Eckenförde gegen 2 Uhr nachts abgeschlossen, das Schulzentrum Süd wurde als Notunterkunft hergerichtet. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde war am späten Freitagabend der Katastrophenalarm ausgelöst worden. Seit 7 Uhr sind die Einsatzkräfte der Feuerwehrbereitschaften wieder im Dienst und bei Tageslicht sollen jetzt die Schäden begutachtet werden.