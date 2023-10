Ostsee-Sturmflut im Liveticker: Zehn Urlauber müssen gerettet werden

Schleswig-Holstein - Norddeutschland wird am heutigen Freitag von Tief Viktor heimgesucht . Seit Mittag häufen sich die Meldungen von Polizei- und Feuerwehreinsätzen im Zuge des Hochwassers in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Man rechne im Laufe des Tages damit, dass die Wasserstände an der gesamten Küste auf mindestens 1,50 Meter über das mittlere Hochwasser steigen. An der Flensburger Förde können sogar über 2 Meter über das mittlere Hochwasser erreicht werden.

Am heutigen Nachmittag soll das Unwetter seinen Höhepunkt erreichen, bereits jetzt sind die Folgen von Tief Viktor an einigen Orten nahe der Ostseeküsten festzustellen. In Lübeck-Travemünde sowie Kiel-Schliksee und Wismar sind Straßen und Promenaden schon übergelaufen.

Wie das Bildungsministerium mitteilte, würden die Eltern darüber informiert werden. "Eine erforderliche Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler wird in jedem Fall sichergestellt."

Aufgrund der aktuellen Wetterlage können in Mecklenburg-Vorpommern Schulleitungen selber entscheiden, ob der Nachmittagsunterricht am Freitag stattfinden soll.

So auch nach Altona, wo ein Baum abknickte und auf einem parkenden Auto landete. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.

Neben zu wenig Wasser in der Elbe kommt in Hamburg noch der Sturm hinzu. Die Feuerwehr musste bis zum frühen Nachmittag zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Zahlreiche Reedereien mussten bereits die Fährverbindungen zu den Inseln einstellen, in Hamburg sah man ebenfalls ungewöhnliche Bilder.

Während an der Ostsee-Küste die Wassermaßen ins Landesinnere dringen, sieht es auf der anderen Seite ganz anders aus. An der Nordsee herrscht Ebbe.

Das Lage- und Führungszentrum Schleswig-Holstein hat per Katwarn für die kommende Nacht vor einer schweren Sturmflut an der Ostsee-Küste gewarnt. Auf Fehmarn werden gegen Mitternacht die Höchstwasserstände bei 1,5 Meter über Normal, in Flensburg bei 2,0 Meter über Normal erwartet.

Es wird appelliert, sich in den gefährdeten Gebieten nicht in Tiefgaragen und Kellern sowie an Stränden, Hafen- und Küstenschutzanlagen und Steilufer und -küsten aufzuhalten.

Zudem wird empfohlen, geparkte Autos in Ufernähe zu entfernen und auch nicht mit Fahrzeugen durch überflutete Straßen zu fahren.