Sturmtief "Zoltan" im Liveticker: Bevölkerung mit Sirenen und Apps gewarnt

Am heutigen Donnerstag fallen die Abfahrten um 16.45 Uhr und 18.15 Uhr ab Norddeich und Norderney und am Freitag die Abfahrten um 6.15 Uhr und um 7.30 Uhr ab Norddeich und Norderney aus.

Fähren von und nach Norderney fallen ab Donnerstagnachmittag aus, wie die Reederei Norden-Frisia via Facebook mitteilte.

Es wird empfohlen tiefer gelegene Gebiete zu verlassen, insbesondere im Hafen, in der HafenCity und in elbnahen Gebieten.

In der Sturmflut-Tabelle findet Ihr die Gebiete, die von einer Überflutung betroffen sein können.

Der Hochwasserscheitel werde am Donnerstag gegen 23.25 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von +4,12 bis +4,62 Metern über Normalhöhennull, das entspricht 2 Meter bis 2,50 Meter über dem mittleren Hochwasser, erwartet.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt vor einer Sturmflut in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag.

"The Weather Channel"-Meteorologe Jan Schenk rechne mit dem Sturm-Höhepunkt gegen 15 bis 16 Uhr, schreibt der "Focus".

An der Nordseeküste sogar Orkanböen von 120 bis 150 Kilometern pro Stunde.

Mit Annäherung von Sturmtief Zoltan zieht der Wind landesweit spürbar an, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen via "X" mit.

In der letzten Stunde seien schon Böen der Stärke Bft 6-7 gemessen worden. In den Gipfellagen der Mittelgebirge seien es bereits Sturmböen (Bft 9-10). In den kommenden Stunden legt der Wind weiter zu.