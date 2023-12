Sturmtief "Zoltan" im Liveticker: Höchststand erreicht - zieht "Zoltan" bald ab?

Sturm Zoltan zieht am Donnerstag über Norddeutschland. Es gibt Warnungen vor Unwetter und Sturmfluten. Hier erfahrt Ihr die aktuellsten Entwicklungen.

Von Oliver Wunder, Nora Petig, Alice Nägle

Hamburg - Sturm "Zoltan" zieht auch am Freitag über Deutschland. Es gibt Warnungen vor Unwetter und Sturmfluten -vor allem im Norden der Republik. Hier erfahrt Ihr die aktuellsten Entwicklungen.

Hunderte Schaulustige beobachteten die Folgen der Sturmflut bei Sonnenschein am Hamburger Fischmarkt. © Christian Charisius/dpa Ganz entspannt beobachten mehrere dutzend Schaulustige bei Sonnenschein unterhalb der St. Pauli-Hafentreppe am Hamburger Fischmarkt die überspülten Parkflächen. Hamburger und Touristen nutzend die Regenpause für einen vorweihnachtlichen Ausflug und ließen sich von den letzten Autos, die aus den überschwemmten Gebieten am Fischmarkt geschleppt werden mussten, unterhalten. Die Fischauktionshalle stand vollständig unter Wasser und auch in der dahinterliegenden Großen Elbstraße ragten die Bushaltestellenschilder nur noch zur Hälfte aus dem Wasser heraus.

Aufgrund der anhaltenden Wetterverhältnisse kommt es besonders in Hamburg zu Verzögerungen und Ausfällen verschiedener U-Bahn-Strecken der Hochbahn. Die U1 fährt mit 40 statt 80 km/h. Auch der "Weihnachtsbahnverkehr" ist wegen Sturmtief "Zoltan" auf den Fernstrecken weiterhin stark eingeschränkt. In Rostock und Stralsund ändern sich wegen "Zoltan" die Öffnungszeiten der Zoos. Der Rostocker Zoo bleibe den gesamten Freitag aus Sicherheitsgründen geschlossen, in Stralsund werde der Tierpark erst gegen 12 Uhr öffnen. In Rostock könne man voraussichtlich ab Samstag wieder Tiere bestaunen.

Die Hafencity in Hamburg steht derzeit hüfthoch unter Wasser. © Christian Charisius/dpa Gegen 10.42 Uhr soll bei St. Pauli der Pegelhöhepunkt der Elbe mit etwa 3,33 Metern erreicht worden sein. Dies entspricht einer schweren bis sehr schweren Sturmflut. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie beginnt der Pegel nach der Mittagszeit langsam zu sinken. An der Nordseeküste wurde der Höchststand bereits am morgen erreicht. Seither sinke er dort bereits wieder. Während Orkan "Zoltan" im Westen Deutschlands bereits in den vergangene Stunden nachließ, ist in Ostsee nähere Gebieten um Hamburg, Berlin, Leipzig, Magdeburg und Dresden weiterhin mit orkanartigen Sturmböen bis 120 km/h in Schauernähe zu rechnen. Bis 15 Uhr am Freitag soll der schlimme Sturm abziehen.

Gegen 22.47 Uhr blieb ein Mercedes Sportwagen im Hochwasser in der De-Voß-Straße an der Elbe stecken. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto gerettet werden. © Lenthe-Medien Aufgrund der zu erwartenden Auswirkung der schweren Sturmflut ist bereits seit 5 Uhr der zentrale Katastrophenstab der Hamburger Innenbehörde im Dienst und warnt mit Sirenen und Apps vor der Flut. Da ein Wasserstand von 5,20 Meter erwartet wird, spreche man von Wasserstandstufe 1. In diesem Fall nehmen die Einsatzkräfte des Katastrophenstabs ihren Dienst auf, heißt es. Bereits ab 7.15 Uhr wurden die Hamburger über Sirenen vor dem zu erwartenden Höhepunkt von "Zoltan" gegen 11 Uhr gewarnt. Inzwischen soll auch über Warn-Apps und Social-Media vor Elbe-nahen Bereichen gewarnt worden sein

Das Sturmtief "Zoltan" hat in Hamburg für mehrere Einsätze am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag gesorgt. Verletzte gab es aber in keinem der Fälle, wie ein Sprecher des Lagedienstes am Freitagmorgen mitteilte. Es handelte sich vor allem um Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Äste, die die Fahrbahnen blockierten und losgelöster Ziegelsteine oder Baugerüstplanen.

Auch wenn der Wind am heutigen Freitag zunächst etwas nachlassen soll, wird er am Abend wieder zunehmen! Am Abend sind laut DWD orkanartige Böen mit mehr als 100 Stundenkilometern möglich. In der zweiten Nachthälfte soll der Wind etwas abnehmen, am Samstagabend dann wieder kräftiger werden.

Hohe Wellen brechen sich an den Fähranlegern der Nordseefähren in Dagebüll. © dpa | Axel Heimken

Auch am Freitag hat "Zoltan" viele Teile Deutschlands weiter fest im Griff. Der deutschlandweite Fernverkehr wird heute unter den Sturmschäden leiden, wie die Bahn selber mitteilte. Die Bahnstrecken im Norden seien besonders stark betroffen. Bereits gekaufte Tickets können allerdings zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

Auf den Gleisen der Linie S1 in Hamburg liegt ein umgestürzter Baum. Wie die S-Bahn auf X schrieb, ist deswegen die Strecke zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel gesperrt. Ein Ersatzverkehr wird aufgebaut.

Die Feuerwehr sichert in Cuxhaven-Sahlenburg den einzigen Deich-Durchgang mit Sandsäcken. Es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, so ein Stadtsprecher. Das Deichtor wurde bereits am Nachmittag geschlossen.

In Hamburg hat der Pegel der Elbe die Sturmflutmarke überschritten. Der Fischmarkt steht bereits unter Wasser. Gegen 23.25 Uhr wird der Höchststand erwartet.

Der Fischmarkt in Hamburg-St.-Pauli stand bereits vor Erreichen des ersten Sturmfluthöhepunktes unter Wasser. © Lenthe-Medien

Die Feuerwehr ist in Hamburg wegen mehrere Sturmschäden im Einsatz. Im Stadtteil Lohbrügge fiel ein Baum auf die Straße Ulmenhang. Er musste zersägt werden. In Barmbek prallte ein hoher Baum in der Reesestraße gegen ein Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr ist mit einem Kran im Einsatz.

Im Ulmenhang stürzte ein Baum um. © NEWS5 / Schröder

Die Polizei hat die Fehmarnsundbrücke aufgrund des Sturms "Zoltan" vollständig gesperrt. Damit ist die Insel Fehmarn in der Ostsee vom Festland abgeschnitten. Wann die Brücke wieder geöffnet wird, ist unklar.

Die Fehmarnsundbrücke ist mehr als 900 Meter lang. (Archivbild) © Frank Molter/dpa

In Bremen besteht am Freitag ab 9.30 Uhr Überschwemmungsgefahr in einigen Bereichen außerhalb der sogenannten Hauptdeichschutzlinien, teilte die Feuerwehr mit. Diese werden daher geräumt. Derzeit bereitet die Polizei die Räumung dieser Bereiche vor. Betroffen sind die Pauliner Marsch, der Bereich Im Suhrfelde (östlich der Karl-Carstens-Brücke), das Parzellengebiet an der Hanseatenkampfbahn in Rablinghausen sowie Teile des Stadtwerders. Hier geht es um die niedriggelegenen Bereiche zwischen dem Kuhirten und dem Werdersee östlich des Christophwegs, das Weserufer östlich der DGzRS und der gesamte Bereich östlich des Cafe Sands. Die Räumung erfolgt am Freitagmorgen. Wem es möglich ist, bei Verwandten oder Freunden unterzukommen, sollte die betroffenen Bereiche vorsorglich schon frühzeitig verlassen, heißt es.