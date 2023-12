Sturmtief "Zoltan" im Liveticker: Orkanböen und Sturmflut drohen

Hamburg - Sturm " Zoltan " zieht am Donnerstag über Norddeutschland. Es gibt Warnungen vor Unwetter und Sturmfluten. Hier erfahrt Ihr die aktuellsten Entwicklungen.

In Schauernähe und exponierte Lagen muss mit orkanartigen Böen von bis zu 115 km/h gerechnet werden.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochabend mitteilte, wird inzwischen von höheren Spitzenwerten ausgegangen.

Der Sturm beruhigt sich am Freitag langsam, dann wird der Wind aber wieder stärker. Erst am Samstag soll es ruhiger werden.

An der Nordsee treten verbreitet orkanartige Böen um 105 km/h auf. Im Binnenland gibt es ab dem Vormittag schwere Sturmböen um 90 Stundenkilometer. Lokal können Gewitter auftreten.

Das Wasser der Elbe trat am Vormittag in Övelgönne übers Ufer.

Einen Vorgeschmack auf die Sturmflut gab es bereits am Mittwoch in Hamburg .

Ausfälle kündigte ebenso die Insel Langeoog an.

Der Fährverkehr von und zu der ostfriesischen Insel Wangerooge wird am Freitag komplett eingestellt, teilte die Deutsche Bahn mit. Ab Donnerstagnachmittag sollen Abfahren von Harlesiel und von Wangerooge ausfallen.

Auch am Samstag könne der Betrieb eingeschränkt werden.

Das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartet in der Nacht zu Freitag und am Freitag tagsüber Sturmfluten an der deutschen Nordseeküste.

Der Schwerpunkt liegt im Weser- und Elbegebiet. Auch von Sonntagabend bis Dienstagmorgen werden weiterhin deutlich erhöhte Wasserstände erwartet.

Das BSH rechnet mit Wasserständen von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser. Die Ostsee ist davon nicht betroffen.