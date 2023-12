Sturmtief "Zoltan" im Liveticker: Sturmflut setzt Fischmarkt unter Wasser

An der Nordseeküste sogar Orkanböen von 120 bis 150 Kilometern pro Stunde.

Mit Annäherung von Sturmtief Zoltan zieht der Wind landesweit spürbar an, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen via "X" mit.

In der letzten Stunde seien schon Böen der Stärke Bft 6-7 gemessen worden. In den Gipfellagen der Mittelgebirge seien es bereits Sturmböen (Bft 9-10). In den kommenden Stunden legt der Wind weiter zu.