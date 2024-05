Unwetter-Ticker: Hochwasserlage spitzt sich zu, 1300 Menschen sollen Häuser verlassen

Deutschland - In weiten Teilen Deutschlands sind für den heutigen Freitag und das Wochenende ergiebiger Dauerregen und teilweise heftige Unwetter angekündigt. Im Osten Baden-Württembergs droht sogar ein Jahrhunderthochwasser!

Alle Entwicklungen rund um die Wetterlage in Deutschland findet Ihr hier im Unwetter-Ticker.

Es wird erwartet, dass das Hochwasser in der Nacht von Freitag zu Samstag sein Maximum erreicht. Insbesondere Donau, Rhein sowie Neckar und deren Nebenflüsse drohen laut DWD hohe Pegel.

Im Landkreis Ravensburg (Baden-Württemberg) bereitet man sich auf Evakuierungen vor.

Es bestehe weiterhin akute Hochwassergefahr, die sich in der Nacht noch verschärfen dürfte, hieß es aus dem Landratsamt. Deshalb könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Städte und Gemeinden Evakuierungen in den kommenden Stunden Evakuierungen anordnen. Das Landesturnfest rund um die Stadt musste bereits am Abend vorzeitig beendet werden.