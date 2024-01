Warnung vor Dauerregen in Hochwassergebieten

Niedersachsen - Bittere Aussichten für die Hochwassergebiete in Niedersachsen . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen.

Die Ems in Haren ist über die Ufer getreten und überschwemmt Flächen im Stadtgebiet. © Lars Penning/dpa

Nach etwas Ruhe geht es ab Montagabend los. Neue atlantische Tiefdruckgebiete lenken sehr feuchte und milde Atlantikluft nach Norddeutschland.

Es regnet daher sehr viel in den kommenden Tagen. Der DWD warnt am Dienstag und Mittwoch vor Dauerregen mit Mengen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter in 48 Stunden.

Betroffen von der Warnung sind Bremen und fast ganz Niedersachsen. Nur im Norden und ganz im Osten des Bundeslandes gilt keine Dauerregen-Warnung.

Im Harz warnt der DWD sogar vor Unwettergefahr. Hier können bei Dauerregen zwischen 60 und 80 l/qm fallen.