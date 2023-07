Warnung vor Gewitter und heftigem Regen im Norden

In Norderstedt nördlich von Hamburg standen am frühen Montagabend bereits einige Straßen unter Wasser. © TAG24/Oliver Wunder

Die Gewitter zögen am frühen Montagabend von Niedersachsen kommend in Richtung Ostsee, wie eine Meteorologin des DWD am Montag sagte.

Die amtliche Warnung galt zunächst bis 18.30 Uhr, könnte den Angaben zufolge aber verlängert werden.

Ein Anwohner berichtete im nördlichen Hamburg am Montagabend von umherfliegenden Gartenmöbeln und Hagel.