Unwetter im Liveticker: Gewitter treffen Ostdeutschland spätabends!

Laut dem DWD zieht in der Nacht zu Freitag ein Tief von Südwesten nach Nordosten und sorgt dabei fast in ganz Deutschland für eine Schwergewitterlage.

Von Kim Marie Moser, Malte Kurtz

Deutschland - Starkregen, Gewitter, Hagel, Tornados: Die Wetterberichte aus ganz Deutschland sind am heutigen Donnerstag nichts für schwache Nerven!

In ganz Deutschland gibt es am heutigen Donnerstag Unwetter-Warnungen! © Swen Pförtner/dpa Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlichte, zieht in der Nacht zu Freitag das Tief "Lambert" von Südwesten nach Nordosten über Deutschland und sorgt dabei in Verbindung mit der feuchtwarmen Tropenluft fast im gesamten Land für eine Schwergewitterlage. So warnt der DWD in Teilen Nordrhein-Westfalens vor Starkregen um bereits 14 Uhr. Anschließend sind kräftige Gewitter angekündigt. Auch das Ahrtal, welches bereits 2021 starken Überflutungen zum Opfer gefallen ist, ist von der Unwetterwarnung nicht ausgeschlossen. Im Süden und Osten der Republik rechnen Experten mit Gewittern, Hagelkörnern von fünf bis sieben Zentimetern Größe sowie Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Wetter Deutschland "Höchstwahrscheinlich" Tornado: Mehrere Menschen sterben bei heftigem Sturm In Teilen der Bundesrepublik besteht eine erhöhte Tornado-Gefahr, in Niedersachsen sei zudem mit Hochwassern zu rechnen. Der Norden könnte dagegen vergleichsweise glimpflich davonkommen. So soll es erst am Abend im Süden Schleswig-Holsteins und in Hamburg zu ordentlichen Regenfällen kommen. In der Nacht zum Freitag könnte sich die Lage im Westen schließlich langsam beruhigen. Im Rest des Landes ist mit einer endgültigen Entspannung erst in den Morgenstunden zu rechnen.

22. Juni, 19.55 Uhr: "Riesenglück" bei Frankfurt - Bäume zerquetschen Autos

Während des heftigen Unwetters am Donnerstagabend sind im Frankfurter Vorort Sindlingen mehrere Bäume auf eine Oberleitung in Bahnhofsnähe gestürzt. Mehrere Autos wurden schwer beschädigt. "Die Leute haben ein Riesenglück gehabt", sagte ein Feuerwehrsprecher angesichts der regelrecht platt gedrückten Fahrzeuge in einem Wohngebiet - es blieb bei Sachschaden.

22. Juni, 19.52 Uhr: Starkregen trifft Norddeutschland gegen 21 Uhr

Während in der Mitte Deutschlands am Abend bereits heftige Unwetter durchs Land zogen, ist die Wetterlage im Norden zunächst entspannt geblieben. Einem Experten des Seewetteramtes Hamburg zufolge sollten der extrem heftige, unwetterartige Starkregen und die Schwergewitter von etwa 21.00/22.00 Uhr an vor allem in und um Hamburg sowie in Richtung Landesgrenze zu Mecklenburg vorkommen. Dabei können zwischen 30 und 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie Meteorologe Christian Paulmann vom Seewetteramt Hamburg des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagabend sagte. "Lokal sind in der Spitze aber auch bis zu 80 Liter möglich."

22. Juni, 19.48 Uhr: Bäume an A66 umgestürzt - Feuerwehr im Dauereinsatz

Das schwere Unwetter über Hessen hat am Donnerstagabend auch bei der Autobahn 66 nahe Frankfurt an beiden Seiten Bäume umstürzen lassen. Das teilte die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter mit. "Seit 18.30 Uhr sind wir insbesondere in den westlichen Stadtteilen zu vielen Einsatzstellen unterwegs", hieß es weiter. Wegen der vielen eingesetzten Feuerwehrleute und Fahrzeuge könne es zu Wartezeiten kommen. "Bitte den Notruf nur in wirklich dringenden Fällen nutzen", mahnte die Feuerwehr Frankfurt. Dem Polizeipräsidium Frankfurt waren nach eigenen Worten zunächst keine Verletzten bekannt.

22. Juni, 19.43 Uhr: Gewitter treten Ostdeutschland erst am späten Abend!

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet den Gewitterschwerpunkt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am späten Donnerstagabend. Aktuell gebe es bereits heftige Gewitter im Westen Deutschlands, sagte ein DWD-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Diese Gewitter zögen weiter in Richtung Ostdeutschland und würden zuerst im Westen von Sachsen-Anhalt und Thüringen auftreten. Für den Landkreis Eichsfeld, die Stadt Eisenach, den Unstrut-Hainich-Kreis, den Wartburgkreis sowie den Kreis Nordhausen gab der DWD eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter für den frühen Donnerstagabend heraus. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, außerdem könnten Äste oder Gegenstände herabstürzen, hieß es. Eine entsprechende Warnung galt auch für den Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt.

22. Juni, 19.38 Uhr: Hagel kommt auf Baden-Württemberg zu

Wie "Kachelmannwetter" auf Grundlage des eigenen Radas mitteilte, erwartet das südwestliche Bundesland eine Hagel-Front. Das Unwetter ziehe aus Richtung der schweizerischen Stadt Basel nach Baden-Württemberg, heißt es.

22. Juni, 19.34 Uhr: Unwetter in Bayern zunächst ruhig

Gewitter sind am Donnerstagabend vereinzelt über Bayern niedergegangen. Die Polizei meldete zunächst jedoch keine nennenswerten Vorkommnisse. "Bei uns ist es im Moment noch ruhig" und "momentan noch Fehlanzeige", hieß es bei mehreren Polizeipräsidien. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte teils Starkregen, Hagel und Sturmböen angekündigt. Mancherorts könne es bei Gewittern zu heftigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit kommen. Auch seien Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 80 bis 120 Stundenkilometer möglich. Der Wetterdienst rechnet zudem mit Hagel. Die Unwettergefahr nehme in der zweiten Hälfte der Nacht zum Freitag von Westen her langsam ab.

22. Juni, 19.07 Uhr: Bus und Bahn in Kassel stehen still - Fernverkehr auch betroffen

Nach einem Unwetter ist es im Raum Kassel am Donnerstagabend zu erheblichen Behinderungen bei Bus und Bahn gekommen. "In Kassel gibt es Probleme am Hauptbahnhof mit Wasser und am Bahnhof Wilhelmshöhe mit der Oberleitung", sagte eine Bahnsprecherin. Davon betroffen sei auch die Fernverkehrsstrecke Kassel-Göttingen. Dieser Fernverkehr läuft über den Bahnhof Wilhelmshöhe Richtung Norden. Weitere Angaben machte die Bahn zunächst nicht. Laut Internetseite der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) wurde der öffentliche Nahverkehr in der Stadt zunächst unwetterbedingt eingestellt. Wann der Bus- und Bahnverkehr in Kassel wieder aufgenommen werde, sei unklar.

22. Juni, 19.02 Uhr: Mehrere Bäume in Kassel entwurzelt

In einem Update erklärt die Stadt Kassel, dass infolge des Unwetters nicht nur Überschwemmungen auftraten, sondern auch einige Bäume entwurzelt wurden. Die Stadt warnt die Bevölkerung davor, aktuell Parkanlagen zu betreten.

22. Juni, 18.58 Uhr: Dicke Hagelkörner kommen vom Himmel

Der Deutsche Wetterdienst hat auf seinem Twitter-Profil einige Bilder von Nutzern veröffentlicht, die große Hagelkörner zeigen. Einige der gezeigten Hagelkörner haben dabei den Durchmesser einer Ein-Euro-Münze.

22. Juni, 18.53 Uhr: Saarland vermeldet wenige Schäden

Laut dem "Saarländischen Rundfunk" (SR) gab es im Saarland infolge des Unwetters nur wenige Schäden zu beklagen. So seien einige Haushalte zeitweise ohne Strom gewesen, nachdem ein Baum auf eine Stromleitung krachte.

22. Juni, 18.49 Uhr: Keine "dramatischen Schäden" nach Unwetter in Rheinland-Pfalz

Kräftige Niederschläge mit starkem Wind sind am Donnerstag über Teile von Rheinland-Pfalz gezogen. Dramatische Schäden wurden zunächst nicht bekannt, wie das Lagezentrum in Mainz am frühen Abend mitteilte. Mancherorts waren Bäume umgeknickt und auf Straßen gefallen. Wegen umgestürzter Bäume war der Ort Henau im Rhein-Hunsrück-Kreis kurzfristig nicht erreichbar gewesen, wie ein Sprecher der Polizei in Simmern sagte. "Man hat das aber umgehend behoben." Laut der Polizei in Koblenz wurden mehrere Häuser in Henau leicht beschädigt und bei einem Gebäude auch teils das Dach abgedeckt. Verletzt worden sei niemand. In Trier gab es bis zum Nachmittag keine witterungsbedingten Unfälle oder größeren Einsätze, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Es seien ein paar Bäume umgefallen - in den Bereichen Trier, Saarburg und an der Mosel entlang. Wettermäßig ruhig war es am Nachmittag auch in Alzey. "Wir haben keinen Regen. Es ist nur ein bisschen windig", sagte ein Sprecher. Ein Sprecher der Polizei in Koblenz sagte am Nachmittag: "Wir haben noch nichts Größeres. Ein paar Äste auf der Fahrbahn." Die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz sagten ihre Pressefest "aus Sicherheitsgründen leider sehr kurzfristig" ab, wie ein Sprecher der Freidemokraten mitteilte.