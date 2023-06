Unwetter im Liveticker: Hier kann es auch heute noch ungemütlich werden

Laut dem DWD zieht in der Nacht zu Freitag ein Tief von Südwesten nach Nordosten und sorgt dabei fast in ganz Deutschland für eine Schwergewitterlage.

Von Niklas Perband, Kim Marie Moser, Malte Kurtz

Deutschland - Die Wetterberichte für Donnerstag waren im Vorfeld bereits alles andere, als freudig. Als das Unwetter erste Teile der Bundesrepublik traf, wurde klar, warum. Am Freitag soll sich die Lage aber wieder etwas beruhigen.

Das Unwetter über Frankfurt. © Arne Dedert/dpa Das Tief "Lambert" sorgte am Donnerstag ab circa 14 Uhr für erste Unwetter im Westen Deutschlands. Kurze Zeit später kamen erste Schock-Meldungen über Tornados, Überschwemmungen und riesengroße Hagelkörner. Vor allem Hessen scheint es ersten Eindrücken zufolge schwer getroffen zu haben. Auch in Braunschweig sahen die Bilder nach "Land unter" aus. Wetter Deutschland "Höchstwahrscheinlich" Tornado: Mehrere Menschen sterben bei heftigem Sturm Am Abend machte sich das Tief weiter in Richtung Osten auf und erreichte gegen 22 Uhr schließlich Berlin. In der Nacht krachte es dann in vielen Teilen Ostdeutschlands kräftig. Sämtliche Schäden durch "Lambert" werden wohl erst in den kommenden Tagen ersichtlich. Am heutigen Freitag dürfte das Schlimmste überstanden sein. Starkregen und Gewitter sind aber immer noch möglich!

23. Juni, 7.43 Uhr: "Lambert" ließ es in Chemnitz und der Region krachen

Am späten Donnerstagabend rollte das Unwetter auch über Westsachsen. In Chemnitz waren die Blitze gegen 23 Uhr nahezu im Sekundentakt zu sehen - anschließend setzte Starkregen ein. Die positive Nachricht: Außer einiger vollgelaufener Keller richtete das Gewitter-Tief offenbar kaum Schaden an. Über Verletzte ist nichts bekannt.

23. Juni, 7.25 Uhr: Hier wird auch am Freitag noch vor Unwettern gewarnt

Das Gute vorweg: "Warnungen vor extremem Unwetter" (Stufe 4) sprach der DWD am Freitag nicht mehr aus. Eine "Unwetterwarnung" (Stufe 3) galt am Freitagmorgen aber noch in Bremen sowie im östlichen und südlichen Raum der Stadt bis knapp vor Hannover. In Hannover selbst und dem Südosten Niedersachsens, in Magdeburg und Schwerin galt indes eine "Warnungen vor markantem Wetter" (Stufe 2).

Ein Mann geht durch eine Regenpfütze. © dpa | Swen Pförtner

23. Juni, 7.11 Uhr: Gewittertief zieht nach Polen weiter

Wie der Deutsche Wetterdienst um 7 Uhr mitteilte, überquert das Gewittertief Brandenburg und zieht dann nach Polen ab. Erleichterung: "Dahinter wird aus Nordwesten ein Schwall frischerer und stabiler Meeresluft über die Nordsee herangeführt. Von Westen her verstärkt sich dabei der Hochdruckeinfluss."

23. Juni, 7.03 Uhr: Auch Berlin übersteht die Nacht ohne extreme Schäden

Das groß angekündigte Unwetter ist ohne größere Schäden über die Hauptstadt hinweggezogen. Am späten Donnerstagabend hatte die Berliner Feuerwehr den "Ausnahmezustand Wetter" ausgerufen. Letztendlich waren die Gewitter jedoch nicht so schlimm, wie befürchtet. Die Brandbekämpfer mussten "nur" zu insgesamt 36 wetterbedingten Einsätzen ausrücken und konnten den Ausnahmezustand gegen 1.10 Uhr wieder beenden.

23. Juni, 6.55 Uhr: Norden Deutschlands kommt relativ glimpflich davon

Die Feuerwehren in Hamburg und Schleswig-Holstein berichteten am Morgen, dass es in der Nacht nur zu relativ wenigen Einsätzen kam. Zwar regnete es auch im Norden teilweise heftig, die Schäden hielten sich aber glücklicherweise in Grenzen. Wie die Feuerwehr Hamburg gegenüber der dpa berichtete, kam es in der Nacht zu Freitag zu 31 Wassereinsätze. "Das war aber nichts Weltbewegendes", erklärte ein Sprecher. Am heutigen Freitagmorgen hob der Deutsche Wetterdienst die Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen für die Hansestadt früher als erwartet offiziell auf.

23. Juni, 6.43 Uhr: Tornado in Köln

Wie Meteorologe Jörg Kachelmann am Morgen mitteilte, bildete sich in Deutschland mindestens ein Tornado. Der Tornado der Kategorie F0 habe Bodenkontakt gehabt und sei somit ein echter Tornado.

23. Juni, 6.37 Uhr: Golfball-großer Hagel in Kassel!

Während die meisten Regionen in Deutschland noch relativ glimpflich davon kamen, erwischte das Unwetter Kassel besonders heftig. Der Betrieb von Bussen und Bahnen musste komplett eingestellt werden. Bilder zeigen feststeckende Autos und Straßenbahnen. Zwischenzeitlich hagelte es auch riesige Körner.

Große Hagelkörner liegen nach einem Unwetter in der Nähe von Kassel auf einer Hand. © dpa/vifogra

23. Juni, 6.33 Uhr: Bahnverkehr immer noch stark beeinträchtigt

Die Deutsche Bahn hat auch am Freitag noch mit den Folgen des Unwetters zu kämpfen. Die Strecke zwischen Hamburg und Berlin ist laut einer Sprecherin weiterhin gesperrt. Züge werden über Stendal umgeleitet. Auch die Zugstrecken zwischen Kassel und Göttingen sowie zwischen Bebra und Kassel sind gestört. Ebenso die Strecke zwischen Braunschweig und Hildesheim. Auch auch vielen weiteren Strecken kommt es zu Verspätungen oder Ausfällen.

23. Juni, 6.11 Uhr: Mehrstündiger Starkregen und Gewitter möglich

Wie der DWD am Morgen berichtete, könnte es auch am heutigen Freitag im Raum Mecklenburg und im Nordwesten zu mehrstündigem, teils heftigem Starkregen kommen. Im (Süd-) Osten sind vereinzelt Gewitter möglich. Im Laufe des Tages soll sich das Wetter allerdings insgesamt etwas beruhigen.

22. Juni, 23.41 Uhr: Etliche Züge stranden

Wegen des Unwetters sind zahlreiche Menschen, die per Bahn reisen wollten, gestrandet. Die Deutsche Bahn hat am Donnerstagabend in mehreren deutschen Städten Züge zum Übernachten zur Verfügung gestellt. Der betrifft Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Hannover und Kassel.

Wie hier in Hamburg müssen unzählige gestrandete Menschen die Nacht im Zug verbringen. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa

22. Juni, 22.24 Uhr: Gewitter-Entwarnung in Hessen

Nach den schweren Unwettern in Teilen von Hessen am Donnerstag sollte die Gewittergefahr in der Nacht auf Freitag nachlassen. Vereinzelte Unwetter mit Starkregen oder Hagel und Sturmböen waren aber im Norden des Landes bis Freitagvormittag nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am späten Donnerstagabend mitteilte. Dann sollte sich von Westen her wieder schöneres Wetter durchsetzen.