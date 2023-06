Unwetter im Liveticker: Viele Schäden in Nordhessen!

Deutschland - Starkregen, Gewitter, Hagel, Tornados: Die Wetterberichte aus ganz Deutschland sind am heutigen Donnerstag nichts für schwache Nerven!

In ganz Deutschland gibt es am heutigen Donnerstag Unwetter-Warnungen! © Swen Pförtner/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlichte, zieht in der Nacht zu Freitag das Tief "Lambert" von Südwesten nach Nordosten über Deutschland und sorgt dabei in Verbindung mit der feuchtwarmen Tropenluft fast im gesamten Land für eine Schwergewitterlage.

So warnt der DWD in Teilen Nordrhein-Westfalens vor Starkregen um bereits 14 Uhr. Anschließend sind kräftige Gewitter angekündigt. Auch das Ahrtal, welches bereits 2021 starken Überflutungen zum Opfer gefallen ist, ist von der Unwetterwarnung nicht ausgeschlossen.

Im Süden und Osten der Republik rechnen Experten mit Gewittern, Hagelkörnern von fünf bis sieben Zentimetern Größe sowie Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

In Teilen der Bundesrepublik besteht eine erhöhte Tornado-Gefahr, in Niedersachsen sei zudem mit Hochwassern zu rechnen.

Der Norden könnte dagegen vergleichsweise glimpflich davonkommen. So soll es erst am Abend im Süden Schleswig-Holsteins und in Hamburg zu ordentlichen Regenfällen kommen.

In der Nacht zum Freitag könnte sich die Lage im Westen schließlich langsam beruhigen. Im Rest des Landes ist mit einer endgültigen Entspannung erst in den Morgenstunden zu rechnen.