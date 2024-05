10.05.2024 11:24 1.763 Weiße Fusseln in der Luft und am Boden: Was hat es mit dem Sommerschnee auf sich?

Was ist das für Schnee der durch die Lüfte fliegt? Erfahre was es mit dem Sommerschnee auf sich hat und was genau hinter dem Phänomen steckt.

Von Kjeld Stein

Deutschland - Man könnte meinen, es schneit, doch die Temperaturen passen nicht dazu. Beim genaueren Hinsehen erkennt man kleine Fussel, aber was ist das, was da durch die Luft fliegt? Für den Schnee sind die Pappelbäume verantwortlich. © Kjeld Stein Zentimeterdick liegt der vermeintliche Schnee auf den Straßen, in Räumen oder fliegt durch die Luft. Umgangssprachlich wird das Phänomen auch als Sommerschnee bezeichnet. Genau genommen handelt es sich bei dem herumwirbelnden "Schnee" um Samenfasern des Pappelbaums. Es handelt sich fachsprachlich um Pappelflaum. Die weißen Fasern umhüllen die Pappel Samen und sorgen dafür, dass bei günstigen Bedingungen ausreichend Feuchtigkeit zum Aufquellen der Samen zur Verfügung steht. Wetter Deutschland Viel Sonne und milde Temperaturen! So schön wird das NRW-Wetter am Wochenende Dieses Phänomen ist besonders im Frühjahr und Sommer in Gegenden mit vielen Pappelbäumen zu beobachten. Obwohl sie oft mit Schnee verwechselt werden, sind sie ein natürlicher Bestandteil des Reproduktionszyklus der Pappelbäume. Bei dem "Schnee" handelt es sich um Pappelflaum, weiße Fasern die die Samen der Pappel umhüllen. © Kjeld Stein Zentimeterdick liegt der Pappelflaum auf den Straßen. © Kjeld Stein Also, wenn Du das nächste Mal weiße Fussel in der Luft oder am Boden siehst, denk daran, dass es sich um die zarten Samenfasern der Pappelbäume handelt, die auf ihrer Reise durch die Luft einen Teil der Natur weitertragen.

Titelfoto: Kjeld Stein