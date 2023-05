Wetter in Deutschland: Gewitter beenden Vorgeschmack auf den Sommer

Deutschland - Weite Teile des Landes bekommen am heutigen Sonntag einen Vorgeschmack auf den Sommer. Bis zu 29 Grad können es maximal werden. Doch gleichzeitig drohen auch starke Gewitter. TAG24 gibt einen Überblick über das Wetter .

Ab Sonntagnachmittag kann es Gewitter geben. (Symbolbild) © Sdmg/SDMG/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegt Deutschland unter einer vom mittleren Nordatlantik bis nach Russland reichenden Hochdruckzone. Über dem Süden liegt ein Tief, das wärmere und feuchtere Luft mit sich führt.

Dadurch steigt das Gewitterrisiko. Ab Sonntagachmittag und am Abend sind diese im südwestlichen und östlichen Bergland, an den Alpen sowie im Nordwesten möglich. Laut DWD kann es einzelne Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Böen bis 70 km/h und kleinkörnigem Hagel geben.

Nachts lassen die Gewitter zunächst nach, bevor es ab der zweiten Nachthälfte in Nordseenähe wieder losgeht. Erneut kann es örtlich Starkregen geben. Zwischen 20 und 30 Liter können zusammenkommen. Dazu sind Windböen und Hagel möglich. Der DWD schließt Unwetter mit heftigem Starkregen über 30 Liter in kurzer Zeit und um 50 Liter in wenigen Stunden nicht aus.

Derzeit liegen keine amtlichen Unwetterwarnungen vor, diese werden erst kurzfristig für die betroffenen Gebiete herausgegeben.