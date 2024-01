Dauerregen zieht nach Frankfurt und Hessen: Unwetter wahrscheinlich!

Frankfurt am Main - Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich auf schwere Regenfällen einstellen, auch Unwetter mit Niederschlagsmengen von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter hält der Deutsche Wetterdienst für möglich!

Heftige Regenfälle ziehen nach Frankfurt und Hessen: Der Deutsche Wetterdienst (Grafik) warnt in weiten Teilen des Bundeslandes vor "markantem Wetter" (orangefarbene Gebiete). Auch Unwetter (rot gefärbte Gebiete) sind möglich. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/dwd.de

Der heutige Neujahrstag in Hessen verläuft nach der Prognose der Offenbacher Meteorologen zunächst eher ruhig: Bei wechselnder bis starker Bewölkung erwarten die DWD-Experten nur gebietsweise Schauer.

Dazu werden eher milde Spitzentemperaturen von sieben bis zehn Grad im Tiefland erwartet. Es soll ein mäßiger Südwestwind wehen, der aber auch zu starken sowie in höheren Lagen auch zu stürmischen Böen anschwellen könne.

Mit der Nacht soll die Bewölkung dann noch dichter werden. Von Südwesten her soll "langanhaltender, teils ergiebiger Regen" nach Hessen ziehen, der oberhalb von 800 Metern auch zunächst als Schnee niedergehen könne.

Heftige Niederschläge bestimmen demnach auch den Dienstag in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel: "Stark bewölkt bis bedeckt und immer wieder Regen, in Staulagen auch teils ergiebig und länger anhaltend", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes hierzu.

Die Meteorologen sprechen wörtlich von einer "Dauerregenlage", bei der innerhalb von 48 Stunden gebietsweise zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter niedergehen könnten. Auch Unwetter mit 60 bis 80 Litern pro Quadratmeter seien in Staulagen "wahrscheinlich".