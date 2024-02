Wetterachterbahn in Deutschland: Vom Alpensturm zum Sonnenschein

Nebelschwaden ziehen auf: In der Nacht zum Dienstag tauchen besonders in den östlichen und zentralen Mittelgebirgen Nebelfelder auf, die die Sichtweite auf unter 150 Meter reduzieren können. Auch im Norden ist mit dichtem Nebel zu rechnen.

Kühle Nächte und Neuschnee: Die Nacht zum Dienstag bringt in einigen Teilen Deutschlands leichten Frost bis -2 Grad, während sich die Alpen über etwas Neuschnee freuen können.

Wind und Wetterkapriolen: Besonders in den Alpen erleben wir bis zum Abend einen kräftigen Südföhn, der in Hochlagen Sturmböen bis zu 85 km/h erreicht.

Wettervorhersage für den 28. Februar 2024: Am Mittwoch setzt sich das wechselhafte Bild fort, mit der Chance auf Regen besonders im Südosten und Osten sowie im Nordseeumfeld. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 12 Grad.

Vorhersage für den 26. Februar 2024: Während in den Alpen der Föhnsturm bis zum Nachmittag tobt, klart es im Südosten und Osten nach Nebelauflösung auf und lässt die Sonne durchblitzen. Anderswo dominieren dichte Wolken und im Westen und Südwesten ziehen Regenschauer auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 und 13 Grad, begleitet von einem leichten bis mäßigen Ostwind.

Bleibt also wachsam, packt sowohl Sonnenbrille als auch Regenschirm ein und genießt das abwechslungsreiche Wetter in vollen Zügen. Das Wetter in Deutschland zeigt sich mal wieder von seiner launischen Seite.