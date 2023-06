Der Sommer kommt! Bis zu 26 Grad am Wochenende erwartet

Essen - Die sommerlichen Temperaturen haben Nordrhein-Westfalen fest im Griff. Auch am bevorstehenden Wochenende werden Höchsttemperaturen bis zu 26 Grad erwartet!

Am Wochenende dürfen sich die Menschen auf sommerliche Temperaturen freuen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das teilte der Deutsche Wetterdienst am heutigen Donnerstag mit. Schon einen Tag vor dem Wochenende werden in NRW Temperaturen um die 18 bis 20 Grad in Ostwestfalen erwartet.

Im Münsterland sowie im Süden könnten die Temperaturen auf 20 bis 24 Grad steigen, hieß es.

Den Start ins Wochenende übernehmen am morgigen Freitag jedoch erst einmal Wolken, die sich im weiteren Tagesverlauf allerdings verziehen und 19 bis 22 Grad mitbringen.

Mit 26 Grad soll es nach Angaben des DWD am Samstag schließlich den heißesten Tag des Wochenendes geben. Pflanzen und Grünflächen müssten dann per Hand gegossen werden. Mit Niederschlag ist laut Experten nämlich nicht zu rechnen.