Wintereinbruch in Deutschland: Schnee, Sturm und Glätte!

Berlin - In Teilen Deutschlands hat es inzwischen schon geschneit. So fielen besonders im Osten des Landes die ersten Zentimeter Schnee. Laut DWD wird es die nächsten Tage deutlich kälter, der Winter naht!

In Thüringen ist schon reichlich Schnee gefallen. © Michael Reichel/dpa

Während uns der Herbst lange Zeit sonnige Stunden und milde Temperaturen beschert hat, klopft nun so langsam der Winter an die Tür. Tief "Pauline" brachte bereits am Sonntag viel Regen und Kälte. Im Bergland kann am Montag ab 300 bis 400 Metern erster nasser Schnee fallen. Im Flachland allerdings ist es für die weiße Pracht noch zu mild.

Mit wechselhaftem Wetter geht es zum Wochenbeginn weiter. Im Norden und der Mitte Deutschlands kann es weiterhin regnen, in den Hochlagen sogar Schnee fallen. Durch die tiefen Temperaturen und die Nässe besteht akute Glättegefahr. Autofahrer sollten ohne Winterreifen besser nicht mehr auf den Straßen unterwegs sein.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bis auf den Gefrierpunkt. Laut Deutschem Wetterdienst startet der Tag mit Schneeregen am Morgen, später regnet es bei sieben bis zehn Grad. Zudem wird es ziemlich stürmisch.

An der Küste können Böen die Stärke 8 oder 9 erreichen.