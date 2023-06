Alles dreht sich um Gerstensaft: Tschechien gründet Bierfreunde-Club

Prag (Tschechien) - Na zdraví (Prost)! Das Bier-Land Tschechien macht seinem Namen gerade alle Ehre. Das Parlament in Prag hat die Gründung eines "Clubs der Freunde des tschechischen Brauwesens" beschlossen. Am 27. Juni findet die Gründungsversammlung im Sitz des Parlaments in der tschechischen Hauptstadt statt.