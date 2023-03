Angespannte Sicherheitslage in Europa: Mit aufblasbaren Panzern aus Tschechien gegen Russland

Vojtech Fresser ist Geschäftsführer "Inflatech". Die Firma stellt aufblasbare Attrappen von schweren Militärfahrzeugen her. © Michael Heitmann/dpa

In einer Halle in der Grenzstadt Děčín sitzen Näherinnen an Maschinen, um grüne Stoffbahnen zusammenzufügen. Sie arbeiten für die Firma Inflatech, die aufblasbare Attrappen von schweren Militärfahrzeugen herstellt. Seit einem Jahr, also seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, hat man hier mehr Arbeit als ohnehin schon.

Vieles ist streng geheim. Monatlich könne seine Firma rund 35 Attrappen herstellen, sagt Geschäftsführer Vojtech Fresser.

Die Vorteile der Täuschungstechnik liegen für ihn auf der Hand. Seine Produkte - etwa aufblasbare Kampf- und Schützenpanzer - kosteten umgerechnet zwischen rund 10.000 und 100.000 Euro. Die Attrappen könnten gegnerisches Feuer provozieren und den Feind verleiten, ein Vielfaches an teureren Raketen sinnlos zu verschießen.

"So gewinnen wir auf dem Schlachtfeld auch wirtschaftlich", sagt Fresser. Zwei seiner Mitarbeiter tragen eine große schwarze Tasche auf den Hof vor dem Firmengebäude. Mit wenigen Handgriffen falten sie eine Kampfpanzer-Attrappe US-amerikanischer Bauart wie ein Schlauchboot auseinander.

Ein Kompressor bläst Luft hinein, schon reckt sich das Gefährt aus Kunstseide in die Höhe. Eine Metallstange gibt der Kanone die nötige Stabilität, während manche Anwohner etwas verwundert dreinblicken.