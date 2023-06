Kinder entführt: Polizei fahndet nach zwei Jungen (2, 5) und den Eltern nahe der deutschen Grenze!

Pavel (5, l.) und Feruz (2) werden vermisst. Wurden sie von ihren Eltern entführt? © Polizei

Am vergangenen Mittwoch hatte Pavel Pytloun, der in Stare Krecany (Bezirk Decin) keine 15 Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt lebt, seine beiden Jungen, Feruz (2) und Pavel (5), nach einem zweistündigen Spaziergang nicht wie vereinbart gegen 19 Uhr zurück in die Kinderschutzeinrichtung in Liberec gebracht.

"Das Gericht hatte die Kinder aus der Obhut der Eltern genommen", so Polizeisprecherin Ivana Balakova. Seit Mitte Mai waren die Kinder in dem Heim untergebracht, "weil die Eltern nicht in der Lage waren, für die Grundbedürfnisse und vor allem für die notwendige medizinische Versorgung der Kinder zu sorgen", so die Polizeisprecherin. Besuche waren seither nur sehr eingeschränkt möglich.



Laut Polizei könnten die Kinder jetzt in großer Gefahr schweben. Schlimmer noch: "Es scheint, dass mittlerweile auch die Mutter dazu gestoßen ist", so die Polizeisprecherin. Vermutlich war das schon am Mittwoch.

Auch nach der Ukrainerin Alina Sosliuk (36) fahndet die Polizei jetzt. "Ihr und ihrem Lebensgefährten droht eine Strafverfolgung wegen Kindesentziehung", erklärt die Polizeisprecherin weiter.

Die Ermittler vermuten, dass sich die Familie im deutsch-tschechischen Grenzgebiet aufhalten könnte. "Wir arbeiten aber auch mit der Hypothese, dass sie in einem verlassenen Gebäude in Grenznähe in Sachsen Zuflucht gefunden hat."