Entlaufener Häftling sucht sich ungünstiges Versteck und bleibt stecken

Prag - Ein entlaufener Häftling hat sich in Tschechien ein denkbar ungeeignetes Versteck ausgesucht. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, nahmen U-Bahn-Fahrgäste in Prag am Sonntagabend an einer Haltestelle im Stadtzentrum Rufe aus dem Metro-Tunnel wahr.