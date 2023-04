Gleich hinter der Grenze! Tschechische Fahnder zerschlagen Schleuserring

Ústí nad Labem - Schleuserring in Tschechien gesprengt: Die Nationale Zentralstelle für organisierte Kriminalität (NCOZ) hat vor ein paar Tagen nach der Durchsuchung mehrerer Wohnungen, Geschäftsräume und Grundstücke - unter anderem in dem an Sachsen grenzenden Bezirk Ústí nad Labem - insgesamt 22 Personen festgenommen.