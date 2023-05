Grenzkontrollen: Tschechien lehnt Forderung aus Sachsen ab!

Vubec ne! (tschechisch: überhaupt nicht): Tschechiens Regierungs-Chef Petr Fiala (58) ist strikt gegen die von Sachsen geforderten mobilen Grenzkontrollen. © IMAGO/CTK Photo/Dalibor Gluck

"Die Zahl der illegalen Migranten ist nicht so hoch, dass es einen Grund für die Einführung derartiger Maßnahmen geben würde", so der liberal-konservative Politiker am gestrigen Montag in Prag.

Fiala räumt gleichzeitig ein, dass illegale Zuwanderung in ganz Europa ein "großes Problem" darstelle.

Statt isolierter Maßnahmen einzelner EU-Mitgliedstaaten ist Fiala für eine konsequente Rückführungspolitik und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, um die Migrationsrouten zu unterbrechen.