Grenzkontrollen werden verstärkt: Tschechien stoppt Migranten aus Richtung Slowakei

Prag - Am Mittwoch vergangener Woche hat Tschechien – vorerst für zehn Tage - Grenzkontrollen zur Slowakei eingeführt.

"Die Zahl der illegalen Migranten in die EU nimmt wieder zu. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter und reagieren auf die Situation", sagte der tschechische Premier, Petr Fiala (59).

Von Mittwoch bis Montagmorgen stellte die tschechische Polizei 283 Geflüchtete. Unterstützt werden die Polizisten auch vom Zoll. Allein am Wochenende schnappte die Polizei zudem zwölf Schleuser.

"1333 Polizisten sind seit Beginn der Maßnahme an der Grenze zur Slowakei im Einsatz", so Ondrej Moravcik, Sprecher des Polizeipräsidiums.

"Um den grenzüberschreitenden Verkehr so wenig wie möglich einzuschränken" wird stichprobenartig entlang der Grenze zur Slowakei kontrolliert, wie der tschechische Innenminister Vit Rakusan (45) vor ein paar Tagen in Prag betonte.

Geflüchtete haben Kleidung und Decken in einem Schleuser-Transporter zurückgelassen. © Screenshot/Tschechische Polizei

Welchen Einfluss die Kontrollen an der tschechisch-slowakischen Grenze letztlich auf die Flüchtlingsbewegung an der Grenze zu Sachsen haben, ist noch offen: "Maßnahmen der Nachbarstaaten wirken immer zeitversetzt, weshalb die tatsächlichen Auswirkungen seitens der Bundespolizei noch nicht eingeschätzt werden können", so Bundespolizeisprecher Axel Bernhardt.

Von Entspannung an der sächsischen Grenze zu Tschechien und Polen kann aber offenbar noch keine Rede sein: Allein am heutigen Morgen war wieder ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.

Nach Bürgerhinweisen griffen Polizisten 39 Geschleuste bei Lückendorf (Zittau) auf. Kurz zuvor waren dort schon einmal 41 Geflüchtete aus Syrien gestellt worden.

Ob Tschechien die Kontrolltätigkeit verlängert, wird bis zum 13. Oktober entschieden, wie das tschechische Innenministerium mitteilte.