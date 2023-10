11.10.2023 12:28 3.869 Großbrand verursacht 6,5 Millionen Euro Schaden! Fabrik von Flammenmeer zerstört

Von Anneke Müller

Turnov - In Turnov (Bezirk Liberec) – rund 45 Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt – brach am gestrigen Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Textilfabrik Juta ein Feuer aus und erfasste zwei Werkshallen. Laut Zeugenberichten brach das Feuer in der Textilfabrik nach einer Explosion aus. © Feuerwehr HZSCR Der Brand wurde bis zum heutigen Mittwochmorgen unter Kontrolle gebracht, doch dauert der Einsatz an. Der geschätzte Schaden beträgt rund 6,5 Millionen Euro. 170 Kameraden eilten am Dienstagabend zu der brennenden Textilfabrik, die technische Textilien für Bauindustrie und Landwirtschaft herstellt. Laut Zeugen war das Feuer nach einer Explosion ausgebrochen und griff schnell um sich. Eine Werkshalle von 100 mal 20 Metern stand in Vollbrand, als die Kameraden den Brandort erreichten. Die Flammen griffen auf eine weitere Halle über. Glück im Unglück: "Die Beschäftigten hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand", so Feuerwehrsprecherin Petra Knizova. Brandbekämpfer brachten die Flammen in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle. © Feuerwehr HZSCR Die Löscharbeiten gestalteten sich als aufwändig: "Zusätzliche Kräfte und Ressourcen wurden zum Unfallort gerufen", so die Feuerwehr auf X (ehemals Twitter). Rauch zieht durch die Kleinstadt 170 Feuerwehrleute wurden zu dem Großbrand gerufen. © Feuerwehr HZSCR "Die Ausbreitung des Feuers war extrem", so Feuerwehrsprecher Jan Hadrbolec gegenüber tschechischen Medien. Gegen 2 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Doch laut der Feuerwehr wird der Einsatz noch bis zum morgigen Donnerstag andauern, um entflammende Glutnester zu ersticken. Wegen der extremen Rauchentwicklung sind die Anwohner des 15.000-Seelen-Städtchens angehalten, die Fenster nicht zu öffnen. "Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und Gemeingefährdung", teilte Polizeisprecherin Dagmar Sochorová mit. Nach Angaben des Firmeninhabers Jiří Hlavaty wird die Wiederherstellung der durch einen Brand zerstörten Produktionshallen mindestens ein bis eineinhalb Jahre dauern. Durch den Brand gab es eine enorme Rauchentwicklung. © Feuerwehr HZSCR Es war nicht der erste Brand in dem Unternehmen: Im Juli 2021 brannte ein Dach auf dem Firmengelände. Ein paar Jahre zuvor hatte eine Klimaanlage Feuer gefangen. Das Unternehmen beschäftigt in Turnov etwa 80 Mitarbeiter.

