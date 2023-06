Nach Brandstiftung am Männertag: Böllerverbot in der Böhmischen Schweiz!

Hřensko (Tschechien) - Schluss mit dem Böller-Tourismus in der Böhmischen Schweiz ! Hřensko hat jetzt ein Knallverbot im gesamten Gebiet der 300-Einwohner-Gemeinde beschlossen. Pyro-Sünder müssen mit empfindlichen Strafen rechnen.

Ein Deutscher (25) verursachte am Herrentag einen Brand im Nationalpark Böhmische Schweiz. © Imago/xcitepress

Nachdem am Herrentag ein betrunkener Deutscher (25) mit Pyrotechnik einen rund 100 mal 20 Meter großen Brand entfacht hatte, den 50 Kameraden 18 Stunden lang löschen mussten, kündigte Bürgermeister Zdeněk Pánek Konsequenzen an.

Er hielt Wort: Am Montag beschloss der siebenköpfige Gemeinderat einstimmig ein Knallverbot in Hřensko, Mezná und Mezní Louka. Einzige Ausnahme ist die Neujahrsnacht, in der von 0 bis 1 Uhr geböllert werden darf.

"Ich bin sehr froh über das Ergebnis", so der Bürgermeister.

Auf ein ursprünglich geplantes Verkaufsverbot von Pyrotechnik verzichtete Pánek, weil das gesetzlich an der Durchsetzung zu scheitern droht. In zwei bis drei Wochen wird die Verordnung voraussichtlich in Kraft treten.