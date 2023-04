Süffiger Tipp zum Wochenende: Auf zur internationalen Bier-Messe in Leitmeritz!

Tschechien lädt zum 33. Internationalen Bierfestival - in der Elbestadt Litoměřice (Leitmeritz).

Von Anneke Müller

Litoměřice (Tschechien) - Prost und Na zdraví! Tschechien lädt zum 33. Internationalen Bierfestival. Fand das Bierfest bislang in Südböhmen statt, wird in diesem Jahr erstmals nahe der sächsischen Grenze gezapft - in der Elbestadt Litoměřice (Leitmeritz).

Litoměřice/Leitmeritz ist immer einen Ausflug wert: Neben der internationalen Bier-Messe an diesem Wochenende locken auch Europas größter Renaissance-Marktplatz mit vielen kleinen Geschäften, Kneipen, Bischofsresidenz und ein tolles Weinbaumuseum in die Stadt über der Labe (Elbe). © IMAGO/pyty Dort wird seit Dienstag bereits Gerstensaft von einer Fachjury verkostet und bewertet. 255 Brauereien und rund 1200 Proben werden auf Geschmack, Schaum und andere Kriterien unter den Gaumen genommen. "Zur Verkostung meldeten sich Brauereien aus 15 Ländern der Welt an", so Festivaldirektor Alois Srb. Sie konkurrieren um das Weltbiersiegel 2023 und das Goldene Biersiegel 2023, die beiden renommiertesten Brauereipreise in der Tschechischen Republik, die auch im Ausland anerkannt sind.

Alle Verkostungswettbewerbe werden von professionellen internationalen Zertifizierungsstellen beaufsichtigt. Nach drei Fachtagen darf die Öffentlichkeit dann am Freitag und am Samstag mitfeiern.

Die Gläser hoch! Unzählige Brauereien laden zum Verkosten ein. © IMAGO/Shotshop

In Tschechien gilt 0,0 Promille am Steuer!