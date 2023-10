Viagra-Alarm! Behörden warnen vor illegalen Potenzmitteln auf Grenzmärkten

Gut versteckt - wie hier bei einem Händler im Bezirk Ústí nad Labem - stellten Zöllner vor ein paar Monaten bei einem Händler Potenzmittel sicher. Darunter die in Deutschland verbotenen Erektionshilfen wie Cobra 120 und Kamagra. © Zollverwaltung der Tschechischen Republik

Im Bezirk Karlsbad stellten Zöllner in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Institut für Arzneimittelkontrolle (SUKL) bei zwei Kontrollen bei Händlern und in ihren Lagerräumen 800 Päckchen mit Arzneimitteln fest.

Neben Schmerzmitteln und Salben fanden sie auch Potenzmittel.

Unterliegen Erektionsmittel der Rezeptpflicht, waren diese überdies verboten: Unter den Feststellungen war das in Deutschland verbotene Cobra 120 (der Wirkstoff Sildenafil - derselbe wie in Viagra - übersteigt die in Deutschland maximal erlaubte tägliche Wirkstärke von 100 mg deutlich!) und das ebenfalls verbotene Kamagra.

Die Einnahme kann zu Sehstörungen, Schwindel, Erbrechen, aber auch Herz-Kreislauf-Problemen führen. Im Gemisch mit anderen Medikamenten kann die Konsumierung sogar lebensbedrohlich sein.

Zollsprecherin Lenka Havelková warnt: "Die Medikamente können zudem abgelaufen sein." Die Zollsprecherin verweist darauf, dass auch Käufer illegaler Potenzmittel zur Verantwortung gezogen werden und mit einer Geldstrafe rechnen müssen.