Von den eigenen Eltern in Tschechien entführt: Verschwundene Jungen sind wieder da!

Pavel (5, l.) und Feruz (2) sind wieder aufgetaucht! Im Moment werden die Eltern Pavel (45) und Alina (36) verhört. © Polizei

Am heutigen Freitagnachmittag kehrten sie in das Kinderheim in Liberec zurück, in das ihr Vater, Pavel Pytloun (45), sie vor neun Tagen nach einem Spaziergang nicht zurückgebracht hatte.

Der Vater und die Mutter, Alina Sosliuk (36), brachten die Kinder nun aber doch selbst wieder zurück.

"Beide sind wohlauf", so Polizeisprecherin Ivana Balakova. "Die Eltern wurden festgenommen und werden derzeit verhört."

Vergangene Woche hatte sie erklärt: "Das Gericht hatte die Kinder aus der Obhut der Eltern genommen."

Seit Mitte Mai waren sie in dem Heim untergebracht, "weil die Eltern nicht in der Lage waren, für die Grundbedürfnisse und vor allem für die notwendige medizinische Versorgung der Kinder zu sorgen", so die Polizeisprecherin.