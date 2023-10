Zoll warnt vor Alkoholkauf in Böhmen: Vorsicht, gepanschter Whisky, Wein & Co.!

Zöllner stellten Tausende Liter illegal hergestellten Alkohols fest. © Zoll Tschechien

Bei Straßenkontrollen, in Kneipen und bei Händlern auf Märkten: Die Zöllner fanden so viel selbst gebrannten und unversteuerten Alkohol wie nie zuvor. Allein bei den Straßenkontrollen handelt es sich um einen Anstieg um 314 Prozent.

Die alkoholischen Getränke werden zumeist selbst hergestellt und dann unversteuert verkauft.

"Sie werden in Restaurants und Bars oft Mixgetränken beigemischt", so Zollsprecherin Hana Prudicova, die weiß, warum der Fuselmarkt so boomt: "Die Anhebung der Verbrauchssteuern sind der Grund für die Zunahme."

Bei monatlichen Kontrollen in Geschäften, auf Märkten und in Restaurants und Bars waren die Zöllner besonders in den an Sachsen grenzenden Bezirken Liberec und Karlsbad erfolgreich.

Im Bezirk Liberec machten sie 18 Feststellungen, im Karlsbader Raum 13. Lebensbedrohliches Methanol wurde jedoch nicht nachgewiesen, bestätigt die Zollsprecherin.