Zoll warnt vor Gefahren: Illegale Potenzpillen können Männer teuer zu stehen kommen

Chomutov - Der tschechische Zoll zieht regelmäßig unversteuerte Zigaretten und Alkohol, gefälschte Markenwaren sowie geschmuggelte Spritkanister im Grenzgebiet zu Sachsen aus dem Verkehr. Jetzt fanden Zöllner des Bezirkes Usti nad Labem in einem Shop bei Hora Svateho Sebestiana verbotene Potenzpillen für Männer. Ein neuer Trend, vor dem der Zoll ausdrücklich warnt.

Diese Potenzpillen waren in Rucksäcken versteckt. © Zoll Tschechien

In Rucksäcken, die an der Wand drapiert zum Verkauf angepriesen wurden, und in Kartons unter dem Kassenpult stießen die Zöllner - die eigentlich Waren auf Versteuerung und Markenechtheit prüfen wollten - auf mehr als 1200 Tabletten zur Erektionssteigerung und knapp 60 Beutelchen Potenzgel.

"Es handelt sich um Potenzmittel, die es entweder nur auf Rezept gibt oder die im Land überhaupt nicht zugelassen sind", so Zollsprecher Jiri Nejedly.

Offenbar konnten die lendenlahmen Kunden auch einzelne Tabletten kaufen. Ein Teil der Blister war zerschnitten. Der Kauf solcher illegalen Erektionshilfen kann den Nutzer teuer zu stehen kommen: