Zollbeamte öffnen herrenlosen Koffer und trauen ihren Augen nicht

Prag (Tschechien) - Unglaublich! Zöllner entdeckten eine "Schlangengrube" in einem Koffer: Am Flughafen "Vaclav Havel" in Prag trauten Zollbeamte ihren Augen nicht, als sie ein herrenloses Gepäckstück öffneten. Mehr als 70 lebendige Tiere tummelten sich dort.