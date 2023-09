81-jähriger Fußgänger läuft auf B96: Nach Mercedes-Crash tot!

Brandenburg - Nach einem Unfall auf der B96 in Brandenburg ist ein 81-jähriger Fußgänger verstorben.

Der 81-Jährige verstarb noch vor Ort an der B96. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der tragische Unfall in soll sich der Polizei zufolge am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr wischen Schönefeld und dem Abzweig nach Mahlow ereignet haben.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 81-Jährige plötzlich auf die Straße gelaufen sein. Trotz sofortiger Bremsung konnte ein Mercedes-Fahrer den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Durch die Kollision mit dem Kleintransporter wurde der Senior so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Autofahrer habe einen Schock erlitten und sei medizinisch sowie seelsorgerisch versorgt worden.

Neben der Polizei wurden ein Gutachter sowie ein Kriminaltechniker hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Das Fahrzeug wurde mit Sachschäden von rund 10.000 Euro zur Beweissicherung sichergestellt.