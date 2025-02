Auch Kinder unter den Opfern! Mehr als 30 Verletzte bei Zusammenstoß zweier Busse

Saarbrücken - Schweres Unglück in Saarbrücken: Ein Frontalzusammenstoß zweier Linienbusse im Osten der saarländischen Landeshauptstadt hat am heutigen Montagmorgen viele Unfallopfer gefordert.

Die Front beider Busse lässt erahnen, wie heftig der Zusammenstoß gewesen sein muss. © Oliver Dietze/dpa

Ersten Erkenntnissen nach wurden bei dem Unfall mehr als 30 Menschen verletzt, teilte die Stadt mit. Darunter seien nach Angaben der Polizei auch zwölf Kinder einer Kindergartengruppe. Sie seien alle in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher. Insgesamt gehe man von rund 40 beteiligten Personen aus. Über Art und Schwere konnten bislang aber noch keine näheren Angaben gemacht werden. Ebenso wenig zur möglichen Unglücksursache.

Ereignet hatte sich der tragische Unfall gegen 9.10 Uhr auf der Breslauer Straße im Stadtteil Eschberg. Zwei Busse waren an einer Kreuzung in Höhe des Einkaufszentrums Saarbasar aus noch ungeklärter Ursache frontal ineinander gekracht, woraufhin ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräfte anrückte.

Auch ein Hubschrauber sei, wie mehrere Medien berichteten, an der Unglücksstelle im Einsatz gewesen.