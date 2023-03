Auf eisglatter Straße: 20-Jähriger gerät in Gegenverkehr - Autos prallen frontal zusammen

Reichshof - Bei einem Unfall in Reichshof im Oberbergischen Kreis haben zwei Autofahrer (20 und 60 Jahre) schwere Verletzungen erlitten.

Die beteiligten Autos wurden bei dem Zusammenstoß in Reichshof massiv demoliert. © Polizei Oberbergischer Kreis

Nach ersten Erkenntnissen war ein 20-jähriger Gummersbacher am Montagmorgen auf der Straße "An der Burgmühle" unterwegs, als sein Wagen auf der eisglatten Fahrbahn in einer dortigen Kurve ins Rutschen kam, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Autofahrer geriet in der Folge auf die Gegenspur, wo er frontal mit dem Wagen eines 60-jährigen Reichshofers zusammenprallte.

Beide Männer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht, wie es hieß.

Die beiden Autos wurden massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrtüchtig.

Neben Polizeikräften waren auch mehrere Feuerwehrleute vor Ort.