14.03.2023 08:13 Auto erfasst 14-Jährige in Kassel: Jugendliche schwer verletzt

In der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Haltestelle Kongress Palais in Kassel kam es am Montag zu einem Unfall: Eine 14-Jährige wurde schwer verletzt.

Von Florian Gürtler

Kassel - Eine 60-Jährige erlitt einen Schock, eine 14-Jährige wurde schwer verletzt - in der Friedrich-Ebert-Straße im nordhessischen Kassel kam es am gestrigen Montagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall. Verhängnisvoller Unfall in Kassel: Der Rettungsdienst brachte eine schwer verletzte Jugendliche in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2) Das Unglück ereignete sich gegen 16.25 Uhr in Höhe der Haltestelle "Kongress Palais", wie die Polizei mitteilte. Demnach stieg eine Jugendliche an der Haltestelle aus einer Tram aus. Danach trat die 14-Jährige "hinter der Straßenbahn unvermittelt auf die Fahrbahn", wie ein Sprecher erklärte. Eine 60 Jahre alte Autofahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Wagen auf der Friedrich-Ebert-Straße. Die 60-Jährige konnte "trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zwischen der Person und dem Fahrzeug nicht mehr vermeiden", fuhr der Polizeisprecher fort. Unfall Pizzabote erfasst Fußgängerin: 58-Jährige erleidet schwerwiegende Kopfverletzungen Die Jugendliche wurde von dem Wagen erfasst und schwer verletzt. Der herbeigeeilte Rettungsdienst versorgte die 14-Jährige und brachte sie in ein Krankenhaus. Die 60-jährige Fahrerin erlitt einen Schock, an ihrem Auto entstand leichter Sachschaden. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Kassel dauern an.

