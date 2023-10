28.10.2023 20:51 Autofahrer fährt Wartende an NRW-Bushaltestelle an - vier Verletzte!

Ein Autofahrer ist an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach am Freitag mit seinem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Vier Personen wurden verletzt.

Mönchengladbach - Bei einem Unfall an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach sind vier Menschen verletzt worden. Nach den ersten Ermittlungen gehen die Beamten aktuell noch von einem Unfall aus. © Alex Forstreuter/Forstreuter Photography 202/dpa Ein Autofahrer ist am Samstag (28. Oktober) am Bahnhof Rheydt zunächst rechts an einem haltenden Bus vorbeigefahren. Wie die Polizei mitteilte, streifte er aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich das wartende Fahrzeug und fuhr dann vier Personen an, die an dem Haltepunkt warteten. Nach den ersten Ermittlungen gehen die Beamten aktuell noch von einem Unfall aus. Unfall Mehrere Verletzte bei schwerem Frontalcrash, darunter ein sechsjähriges Kind Eine Frau sei schwer verletzt worden, drei Menschen seien augenscheinlich leicht verletzt, hieß es. Ein Notfallseelsorger sei vor Ort. Die Unfallaufnahme laufe noch, hieß es am Abend.

Titelfoto: Alex Forstreuter/Forstreuter Photography 202/dpa