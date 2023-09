Autofahrer rauschen auf Terrasse und in Zaun

Lauta/Zittau - Am Donnerstagnachmittag kam es in Ostsachsen zu zwei speziellen, alleinbeteiligten Unfällen .

In Lauta fuhr eine 69-Jährige gegen einen Zaun. © Blaulichtreport Lausitz/Isabel Kleint

Am Nachmittag verlor die Fahrerin (69) eines Kia in Lauta die Kontrolle über ihren Wagen, fuhr in einer Rechtskurve weiter geradeaus und krachte in ein Grundstück.

Trugen sie und ihre Beifahrerin keine Verletzungen davon, blieben am Auto 6000 Euro, am Grundstück 2000 Euro und an einem umgefahrenen Schild 1000 Euro Schaden zurück.



Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit flog nur wenig später ein Hyundai beim Linksabbiegen in Zittau von der Straße, durchbrach einen Zaun und kam unter einer Terrassenüberdachung zum Stillstand.

Eine Fußgängerin (36) konnte noch rechtzeitig von einem Passanten weggezogen werden. Fahrer (67) und Beifahrerin (61) kamen mit leichten Blessuren davon.