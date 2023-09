Autorennen endet mit Crash in Hauswand: Fünf Verletzte

Altena (NRW) - Ein mutmaßliches Autorennen in Altena (Märkischer Kreis) ist mit einem schweren Crash in der Hauswand geendet.

Der VW Golf wurde durch den Unfall schwer beschädigt. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Laut Zeugenaussagen seien am Samstagabend gegen 22.55 Uhr ein 27-Jähriger aus Altena in einem VW Golf und ein 21-Jähriger aus Herscheid in einem Audi 80 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Rahmedestraße von Altena in Richtung Lüdenscheid gerast.

Auf Höhe der Hausnummer 315 verloren beide in einer Rechtskurve offenbar die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und stießen zusammen. Der Audi durchbrach dabei einen Zaun und fuhr gegen eine Hauswand. Der Golf kam schwer beschädigt auf der Straße zum Stehen, heißt es in der Pressemitteilung von Montag.

Beide Fahrer sowie drei von vier Beifahrern wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann aus Altena einen Wert von fast einer Promille.

Die Polizei sicherte Spuren am Unfallort und stellte sowohl die Fahrzeuge, als auch die Führerscheine der Raser sicher.