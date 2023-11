Autos krachen ineinander: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Wuppertaler Tunnel

Wuppertal - Bei einem Unfall in einem Wuppertaler Tunnel sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen schwer verletzt worden. Es kommt derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei bittet Autofahrer, die Unfallstelle rund um den Burgholztunnel in Wuppertal großräumig zu umfahren. (Symbolbild) © David Young/dpa

Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Mittwochmorgen schilderte, hatte sich der schwere Unfall am frühen Morgen gegen 6.55 Uhr im Burgholztunnel in Wuppertal-Cronenberg auf der L418 Richtung Düsseldorf ereignet.

Demnach soll dort ein Fahrzeug ersten Erkenntnissen zufolge in ein liegengebliebenes und anschließend in ein weiteres Fahrzeug auf dem Seitenstreifen gekracht sein.

"Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen aufeinander geschoben und dabei zwei Personen von dem Auffahrenden erfasst", berichtete der Polizeisprecher.

Insgesamt wurden drei Personen verletzt, zwei von ihnen schwer, wie es hieß. Bei einer schwer verletzten Person könne Lebensgefahr aktuell nicht ausgeschlossen werden, so die Beamten.