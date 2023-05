Autos krachen nach Zusammenstoß gegen Bäume: Fünf Verletzte!

Wittorf - Schwerer Unfall im Landkreis Rotenburg ! Am Freitagabend sind fünf Personen bei einem Zusammenstoß von zwei Autos am Ortseingang Wittorf verletzt worden.

Der Kia krachte frontal gegen einen Baum am Straßenrand. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Wie die Kreisfeuerwehr am Samstagabend mitteilte, ging bei den Einsatzkräften um kurz vor 19 Uhr der entsprechende Notruf ein.

Vor Ort waren zwei Autos frontal gegen Bäume am Straßenrand gekracht. Zufälligerweise war eine Passantin vor Ort Notärztin und konnte die Rettungskräfte tatkräftig unterstützen.

Die fünf zum Teil schwer verletzten Personen mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus den beiden Fahrzeugen befreit werden, unter ihnen befand sich auch ein zwölfjähriges Kind. Sie wurden nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen war es zu dem Unfall gekommen, als der Kia unmittelbar nach dem Ortseingang Wittorf in die Straße "An der alten Bahn" abbiegen wollte. Ein dahinter fahrender BMW erkannte dies zu spät, krachte vermutlich in die Fahrerseite des Wagens und schob ihn einige Meter vor sich her. Beide Autos kamen schließlich an den Bäumen zum Stehen.