Autos stoßen frontal zusammen: Hubschrauber im Einsatz

Egestorf - Schwerer Unfall im Landkreis Harburg (Niedersachsen): Zwei Autos sind am Sonntagnachmittag nahe Egestorf frontal zusammengestoßen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auf der L212 bei Egestorf sind am Sonntagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. © JOTO

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 212. Die 49-jährige Fahrerin eines Skoda kam auf gerade Strecke von der Fahrbahn ab und stieß mit einem ihr entgegenkommenden BMW zusammen, sagte ein Polizeisprecher zu TAG24.

Durch die Wucht der Kollision schleuderten beide Autos zur Seite und kamen am Straßenrand zum Stehen. Die Skoda-Fahrerin sowie die beiden Insassen des BMW wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr musste eine Person aus dem Fahrzeug befreien.

Rettungswagen brachten die beiden BMW-Insassen in Krankenhäuser. Die 49-Jährige wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Unfallursache ist unklar. Zur Klärung hat die Polizei einen Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Auch die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.