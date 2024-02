Autos stoßen frontal zusammen: Mann tot, Mutter mit Kind schwer verletzt

Windeby - Bei einem schweren Unfall in Windeby bei Eckernförde ist am Montag ein Mann gestorben.

Der VW wurde bei dem Unfall völlig zerstört. © Daniel Passig Kreispressesprecher KFV RD-ECK

Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, kam es gegen 16.26 Uhr zu dem schrecklichen Unglück.

Aus bisher unbekannter Ursache stießen zwei Autos auf der K57 in Höhe Kochendorf frontal zusammen, die dabei fast völlig zerstört wurden. Ein drittes Fahrzeug wurde an der Seite gestreift, es kam Dutzende Meter entfernt von der Unfallstelle auf der Grünfläche neben der Straße zum Stehen.

Der Fahrer eines an der Frontalkollision beteiligten Autos starb an der Unfallstelle, die Feuerwehrleute konnten ihn nur tot bergen. In dem anderen Wagen saßen eine Mutter und ihr Kind, die schwer verletzt in eine Klinik nach Kiel gebracht wurden.

Der Fahrer im dritten Fahrzeug wurde vor Ort vom einem Arzt gesichtet und musste nicht ins Krankenhaus.

Weitere Angaben zu den Beteiligten und der Unfallursache liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt.