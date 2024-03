Peugeot rast gegen Laster im Gegenverkehr: Eine Tote, ein Schwerverletzter

Die Bundesstraße musste von den Einsatzkräften gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach Angaben von Polizeisprecher Nico Göpel war die Peugeot-Fahrerin auf der Bundesstraße 183 zwischen Gnetsch und Prosigk unterwegs, als sie gegen 14.30 Uhr plötzlich in den Gegenverkehr geriet.

Sie krachte frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Aufprall war so heftig, dass die 72-Jährige noch an Ort und Stelle verstarb. Der Lkw-Fahrer (36) wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B183 voll gesperrt werden.