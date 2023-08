Drei Tote und drei verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Hannover

Hannover - Bei einem Autounfall in Hannover sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Rettungskräfte am Einsatzort. © Moritz Frankenberg/dpa

Drei weitere Autoinsassen wurden bei dem Unfall am Montagabend lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Sie kamen in verschiedene Krankenhäuser.

Alter und Geschlecht der Toten und der Verletzten waren zunächst noch unklar.

Im Stadtteil Marienwerder seien zwei Autos in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen, vermutlich sei einer der Wagen dann in den Gegenverkehr geraten, sagte die Sprecherin. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Ursache des Unfalls war zunächst noch unbekannt. Als die ersten Streifenwagen eintrafen, leisteten die Einsatzkräfte Erste Hilfe und versuchten die Opfer wiederzubeleben, bis die Rettungskräfte den Unfallort erreichten.

Die Polizei habe den Unfallort weiträumig abgesperrt, sagte die Sprecherin.