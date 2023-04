13.04.2023 13:03 Durch Kurve in Graben geschlittert: Autofahrerin (79) bei Unfall schwerverletzt

In Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) verunfallte eine 79-jährige Seniorin am heutigen Donnerstagmorgen und landete in einem Graben am Straßenrand.

Von Laura Ratering

Elsdorf – Eine Seniorin (79) landete am frühen Donnerstagmorgen mit ihrem Wagen in einem Graben in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) und verletzte sich schwer. Die Polizei kümmerte sich um die Unfallaufnahme. © Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge verlor die 79-Jährige gegen 7 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über ihren Toyota. Auf der Kreisstraße 53 landete sie daraufhin in einem Graben, der die Straße säumte. Schwarze Bremsspuren waren auf der Straße erkennbar, der Wagen lag auf der Fahrerseite und war am Fuße eines Hügels zum Stehen gekommen. Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das demolierte Auto der Verunfallten. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Polizei.

Titelfoto: Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis