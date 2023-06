01.06.2023 13:45 Fahranfänger klagt nach Unfall über Lähmungserscheinungen

Bei einem Unfall in Bruchsal wurde ein 19 Jahre alter Fahranfänger am Mittwochabend verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik.

Von Oliver Wunder

Bruchsal - Unfall im Landkreis Karlsruhe mit schweren Folgen: Ein Fahranfänger wurde am Mittwochabend in Bruchsal anscheinend schwer verletzt. Der Verletzte (19) musste per Helikopter in eine Spezialklinik geflogen werden. © Fabian Geier/EinsatzReport24 Der 19-Jährige verlor gegen 20.30 Uhr in Höhe eines Supermarktes in der Joß-Fritz-Straße im Stadtteil Untergrombach die Kontrolle über seinen Mercedes und kam ins Schleudern, teilte die Polizei mit. In der Folge stieß das Auto mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf zusammen. Das DRK übernahm die Erstversorgung des Verletzten. Er klagte über Schmerzen und Lähmungserscheinungen. Daher wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Helikopter flog den 19-Jährigen in eine Spezialklinik. Über seinen Zustand liegen keine weiteren Informationen vor. Außer dem Fahranfänger saßen noch zwei weitere Personen im Auto. Sie blieben unverletzt, weitere Angaben zur Identität machte die Polizei nicht. Unfall Rentner (71) kommt von Fahrbahn ab: Dacia kracht frontal in Mähmaschine! Damit der Hubschrauber landen konnte, musste die Freiwillige Feuerwehr Untergrombach das Tor eines nahe gelegenen Sportplatzes per Bolzenschneider öffnen und den Platz ausleuchten. Am Mercedes entstand kein großer sichtbarer Schaden. © Fabian Geier/EinsatzReport24 Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist ungeklärt.

