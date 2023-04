16.04.2023 15:31 Feuerwehr will tanken und wird Zeuge eines heftigen Unfalls

In Grevenbroich kam es am Samstag zu gleich zwei Verkehrsunfällen. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt - zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus.

Von Maurice Hossinger

Grevenbroich - Am Samstag hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr an gleich zwei Unfallorten alle Hände voll zu tun. Insgesamt fünf Personen zogen sich Verletzungen zu - zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus. Der silberne VW krachte bei dem Unfall gegen eine Hauswand und wurde heftig beschädigt. © Feuerwehr Grevenbroich Den ersten Einsatz galt es gegen 13.55 Uhr auf der Langwadener Straße in Wevelinghoven zu bewerkstelligen. Dort war eine Fahrerin mit ihrem Cabrio von der Straße abgekommen, ehe sie einen Baum und ein Verkehrsschild touchierte, sich überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Ein alarmierter Rettungsdienst brachte die Frau, die sich nach dem Crash glücklicherweise selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, in ein Krankenhaus. Keine zwei Stunden später dann der nächste Einsatz - diesmal allerdings eher zufällig. Gerade als das Team mit ihrem Fahrzeug der Feuerwehr gegen 15.45 Uhr eine Tankstelle auf der Nordstraße anfahren wollte, wurden sie Zeuge eines schweren Verkehrsunfalls zweier Pkws. Unfall Junge Männer überschlagen sich mit Audi: Ein Toter, ein Schwerverletzter Während einer der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen wurde, schleuderte der andere Wagen mit drei Personen an Bord über die Straße, durchschlug eine Grundstücksmauer und prallte schließlich gegen die Wand eines Wohnhauses. Das Trio konnte das Auto nur wenig später selbstständig und unverletzt verlassen. Der Fahrer des zweiten Unfallwagens konnte jedoch nicht aussteigen und blieb in seinem Auto sitzen. Um eine mögliche Verletzung an der Wirbelsäule auszuschließen, befreiten ihn zur Unfallstelle alarmierte Spezialkräfte aufwendig aus seinem Auto. Der Fahrer des Mercedes musste aufwendig aus seinem Auto befreit werden. Grund dafür war eine mögliche Verletzung an der Wirbelsäule. © Feuerwehr Grevenbroich Zuvor überschlug sich eine Autofahrerin mit ihrem Cabrio und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. © Feuerwehr Grevenbroich Er kam ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus. Angaben zur entstandenen Schadensumme konnte die Feuerwehr hingegen nicht machen.

Titelfoto: Feuerwehr Grevenbroich