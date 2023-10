01.10.2023 07:43 Frontalcrash in Göttingens Innenstadt: Fahrer in Autos eingeklemmt!

In Göttingen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem schweren Unfall. Zwei Autos krachten in der Bürgerstraße ineinander. Die Polizei ermittelt.

Von Robert Lilge

Göttingen - Um kurz nach Mitternacht kam es in der Bürgerstraße in Göttingen zu einem heftigen Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden viele Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt. © Stefan Rampfel/dpa Bei dem Unfall seien zwei Autos frontal zusammengestoßen, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit. Wie es dazu kommen konnte, sei noch völlig unklar und werde derzeit untersucht. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Autofahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Unfall Autofahrer lebensbedrohlich verletzt: Schwerer Unfall auf B44 bei Bürstadt Wie die Hessische/Niedersächsische Allgemeine berichtet, haben Zeugen einen der Verunfallten aus seinem Auto gezogen und Erste Hilfe in Form von Wiederbelebungsversuchen geleistet. Der Rettungsdienst habe ihn anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Autos musste die Bürgerstraße bis in den Sonntagmorgen in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich unter anderem um die vielen Trümmerteile, die auf der Fahrbahn verstreut lagen.

Titelfoto: Stefan Rampfel/dpa